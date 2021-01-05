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Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık."
Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık."

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:47:50 -
Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık."
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