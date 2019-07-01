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Tıbbı ve aromatik bitkiler ülkeye döviz kazandırıyor

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (Baçem) düzenlenen Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim Festivalinde stant açan Bandırmalı İsmail Balat, kuruttuğu tıbbı ve aromatik bitkileri sergiledi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:40
Tıbbı ve aromatik bitkiler ülkeye döviz kazandırıyor

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (Baçem) düzenlenen Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim Festivalinde stant açan Bandırmalı İsmail Balat, kuruttuğu tıbbı ve aromatik bitkileri sergiledi. Her şeyi kuruttuğunu anlatan Balat, tıbbi ve aromatik bitkilerin alıcısının çok olduğunu anlatırken, üretimin artırılmasını istedi.


Bandırma ilçesinde, 25 yıldan bu yana tıbbı ve aromatik bitkileri kuruttuğunu söyleyen 55 yaşındaki İsmail Balat, eşi ve 3 kızının da kendisine destek olduklarını, kurutulan mandalina ve portakal kabuklarının bile alıcısının olduğunu kaydeden Balat, “Ben 25 yıldan bu yana doğadan topladığım tıbbi ve aromatik bitkileri kurutup Fransa, Almanya ve Azerbaycan’a ihraç ediyorum. Baçem de eşim ve kızlarım ile birlikte kurslara katıldık. Bu bitkilerin alıcısı çok. Doğadan topladıklarımız bize yetmiyor. Çok geniş alanlarda ekim yapmamız lazım. Tıbbi ve aromatik bitkiler için Baçem adeta bir okuldur. Nane, papatya, defne, lavanta ve melisa gibi bitkileri kurutuyorum. İnsan hariç her şeyi kurutuyorum. Bu bitkilerin ülkemize çok döviz kazandıracağına inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:40
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