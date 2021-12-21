  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi THY’ye Gürcistan’dan ödül
Ekonomi

THY’ye Gürcistan’dan ödül

Türk Hava Yolları (THY), Gürcistan’da, 2021 yılında “en fazla yolcu taşıyan hava yolu şirketi” ödülüne layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 12:53:00 -
THY’ye Gürcistan’dan ödül

“Welcome To Georgia” ismiyle düzenlenen turizm ödülleri töreninin yedincisi, başkent Tiflis’te düzenlendi. Gürcistan’da faaliyet gösteren Rustavi 2 televizyon kanalı, töreni canlı yayımladı. Programda bir konuşma yapan Gürcistan Havalimanları İdaresi Müdürü Tamar Archvadze, Gürcistan’da 2021 yılda en fazla yolcu taşıyan şirketin Türk Hava Yolları olduğunu belirtti.

Archvadze, programa katılan THY Gürcistan Müdürü Şerafettin Ekici’ye “en fazla yolcu taşıyan hava yolu şirketi” ödülünü takdim etti. Ekici ise yaptığı teşekkür konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021’de belli zorlukların yaşandığını ama buna rağmen THY olarak başarılı bir şekilde uçuşları gerçekleştirmeye devam ettiklerini vurguladı. THY olarak her zaman yolculara kaliteli hizmet sunmaya ve onları gidecekleri yere ulaştırmaya devam edeceklerini kaydeden Ekici, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu ödülü THY Gürcistan ekibine armağan ettiğini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay