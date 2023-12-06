  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi THY’nin yeni reklam yüzü Margot Robbie oldu!
Ekonomi

THY’nin yeni reklam yüzü Margot Robbie oldu!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 02:01:00 -
THY’nin yeni reklam yüzü Margot Robbie oldu!

Türk Hava Yolları (THY) yeni reklam yüzü olarak Margot Robbie ile anlaştı.

Türk Hava Yolları, Mart 2024’te Avustralya uçuşlarına başlamayı planladığını duyurarak büyük bir adıma imza attı. Seyahat deneyimini geliştirmek ve operasyonel maliyetleri optimize etmek için stratejik bir hamle yapan THY, bu özel uçuşlar için ünlü Avustralyalı aktris Margot Robbie ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor.

Türk Hava Yolları’nın maliyet tasarrufu stratejisinin kilit unsurlarından biri de yeni markası Ajet’te yerli üretim koltukların kullanılması. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Dr. Ahmet Bolat, standart uçak koltuklarından 5 kilo daha hafif olan bu koltukların yenilikçi tasarımına dem vurdu.

Bolat, ağırlıktaki azalmanın önemli bir yakıt tasarrufu anlamına geldiğini ve uçak başına 1 ton 150 kilo daha az yük anlamına geldiğini açıkladı. Bir uçağın 12 yıllık ömrü boyunca, uçak başına bu tasarruflar 1 milyon dolara ulaşıyor.

Margot Robbie konusuna dönecek olursak, Bolat, yaptığı açıklamada 15-24 Mart arasında Avustralya uçuşlarına başlanacağını ve bundan 1 hafta kadar önce aktrisin Göbeklitepe gibi birçok kültürel açıdan zengin mekanda gezdirilmesi planlanıyor. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak, 10 saatte Singapur’a, 8 saatte ise Avustralya’ya varılacak.

Ayrıca THY, yolculara özel oda deneyimi sunan yeni Business Class koltuklarını da tanıtmaya hazırlanıyor. Nisan ayında piyasaya sürülmesi planlanan bu süit koltuklar yumuşak ve konforlu tasarımlara sahip olacak ve satış fiyatı 80.000 dolar olacak. Üretim aşamasının iki yıllık bir test döneminin ardından başlaması ve koltukların havayolunun yeni uçaklarına monte edilmesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu gelişmelere ek olarak, THY Yönetim Kurulu Başkanı çalışanlar için de olumlu haberler duyurdu ve şirketin başarısını işgücüyle paylaşma niyetini ifade etti. Avrupa havacılık tarihinde rekorlar kıran THY, elde edilen kârın yaklaşık %10’unu çalışanlarına dağıtmayı planlıyor ve bunun bir sadakadan ziyade başarıyı paylaşmanın bir biçimi olduğunu vurguluyor.

THY seferleri iptal etti
THY seferleri iptal etti

Gündem

THY seferleri iptal etti

Aman dikkat! Havalimanına gitmeden kontrol edin! THY ve Pegasus'tan sefer iptalleri!
Aman dikkat! Havalimanına gitmeden kontrol edin! THY ve Pegasus'tan sefer iptalleri!

Ekonomi

Aman dikkat! Havalimanına gitmeden kontrol edin! THY ve Pegasus'tan sefer iptalleri!

Hem uçacak, hem de 35 bin TL alacaksınız! THY duyurdu! Sadece bunlar yeterli
Hem uçacak, hem de 35 bin TL alacaksınız! THY duyurdu! Sadece bunlar yeterli

Gündem

Hem uçacak, hem de 35 bin TL alacaksınız! THY duyurdu! Sadece bunlar yeterli

SWISS Havayolları'nın A330'larına THY Teknik bakım yapacak
SWISS Havayolları'nın A330'larına THY Teknik bakım yapacak

Ekonomi

SWISS Havayolları'nın A330'larına THY Teknik bakım yapacak

THY ile Vietnam Hava Yolları arasında iyi niyet anlaşması
THY ile Vietnam Hava Yolları arasında iyi niyet anlaşması

Ekonomi

THY ile Vietnam Hava Yolları arasında iyi niyet anlaşması

THY'den deprem bölgesine ilave limit tahsisi
THY'den deprem bölgesine ilave limit tahsisi

Ekonomi

THY'den deprem bölgesine ilave limit tahsisi

THY’den flaş "alkol" kararı! Tüm Türkiye'ye böyle duyuruldu
THY’den flaş “alkol” kararı! Tüm Türkiye'ye böyle duyuruldu

Gündem

THY’den flaş “alkol” kararı! Tüm Türkiye'ye böyle duyuruldu

THY Genel Müdürü Ekşi önemli açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!
THY Genel Müdürü Ekşi önemli açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

Ekonomi

THY Genel Müdürü Ekşi önemli açıklamalarda bulundu: Dünyada 3. sıraya yükseleceğiz!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23