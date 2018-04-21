THY’nin “Troya”sı dünyayı dolaşacak

THY, 2018 yılının Troya Yılı ilan edilmesi dolayısıyla hazırlanan Troya temalı uçağını, Atatürk Havalimanı THY Teknik Hangarı’nda düzenlenen törenle tanıttı.



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Yeşilköy uçağının ismini Çanakkale olarak değiştireceklerini, Truva isimli uçağın özel tasarımıyla dünyayı dolaşacağını belirtti.

Hem uzun hem de dar gövde menzilinde Truva’nın göklerde uçacağını dile getiren Aycı, “Hem yurt dışında en uzak noktalara hem yurt içindeki rotalara ve her yere Troya’yı götüreceğiz. Çanakkale’mizin tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Bu Troya yılı hayırlı olur inşallah” dedi.