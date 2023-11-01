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Gündem THY'nin network sistemindeki sorun nedeniyle İstanbul kalkışlı tüm uçuşlar iptal edildi 
Gündem

THY'nin network sistemindeki sorun nedeniyle İstanbul kalkışlı tüm uçuşlar iptal edildi 

Yeniakit Publisher
2023-11-01 18:39:00 - 2023-11-01 18:50:31
THY'nin network sistemindeki sorun nedeniyle İstanbul kalkışlı tüm uçuşlar iptal edildi 

Türk Hava Yolları'nın (THY), network alt yapısında yaşanan sorun nedeniyle bugün 19.00-22.00 arasında İstanbul kalkışlı tüm uçuşlar iptal edildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY), network alt yapısında yaşanan sorun nedeniyle bugün 19.00-22.00 arasında İstanbul kalkışlı tüm uçuşlar iptal edildi. 

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz" dedi.

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