  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel THY'nin kasım ayı uçuş planı belli oldu
Aktüel

THY'nin kasım ayı uçuş planı belli oldu

THY, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, Rusya'da Soçi, Cezayir, Hindistan'da Mumbai ile Delhi ve Tayland'da Bangkok gibi noktalara uçacak

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:39:24 -
THY'nin kasım ayı uçuş planı belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY), kasım ayında dış hatta icra etmeyi planladığı bazı uçuş noktaları belli oldu.

THY'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği seferleri, haziran ayından itibaren kademeli başlatan THY, kasımdaki uçuş planını belirledi.

Bu kapsamda, söz konusu ayda bazı noktalara uçuşlarını artıracak THY, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, Rusya'da Soçi, Cezayir, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Tayland'da Bangkok, Kolombiya'da Bogota, Suudi Arabistan'da Dammam, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi'ye sefer başlatmayı planlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İP'in kuyruğu dik tutma çabası!
Siyaset

İP'in kuyruğu dik tutma çabası!

İYİ Parti Grup Başkenvekili Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ iddial..
MİT operasyonuyla yakalanan BAE ajanıyla ilgili yeni gelişme!
Gündem

MİT operasyonuyla yakalanan BAE ajanıyla ilgili yeni gelişme!

Sakarya’da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sakarya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün (TEM) ortak çalışmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri..
Dünya

"Delil var" dedi ve Ermenistan'ı bitiren gerçeği açıkladı! "Orta Doğu'nun farklı ülkelerinden..."

Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi Gürsel İsmayilzade, "Orta Doğu'nun farklı ülkelerinden teröristlerin Ermenistan ordusuna dahil edildiği ve s..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay