THY’nin ilk çeyrek yatırımı 2.5 milyar $

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, gazetelerin ekonomi müdürleriyle bir araya geldi. Ekonomi Müdürümüz Buğra Kardan’ın da yer aldığı buluşmada Şeker, 2026 ilk çeyrek rakamlarını açıkladı. Şeker, toplam gelirin ilk çeyrekte 2025’in aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 5.9 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Şeker, yolcu gelirinin jeopolitik gerilimlere rağmen güçlü seyahat talebiyle yüzde 20 artarak 4.7 milyar dolara vardığını aktardı. Kargo gelirinin yüzde 30 yükselerek 1 milyar doları bulduğunu duyurdu. Şeker, kârlılığın ise akaryakıt maliyet etkisinin ikinci çeyreğe sarkmasından ötürü yüzde 16 artarak 769 milyon dolar olduğunu ifade etti. Şeker,toplam varlık büyüklüğünün 49 milyar dolara dayandığına işaret etti. Şeker, birinci çeyrekte 2.5 milyar dolarlık yatırımların temelinin atıldığına dikkat çekti.

KAPASİTE ÇEVİK YÖNETİLDİ

Trafik sonuçlarının bir önceki yılın üzerinde gerçekleştiğini kaydeden Şeker, şu bilgileri verdi: “2026’nın ilk 3 ayında arz edilen koltuk kilometre (AKK) yüzde 9 artarak 61 milyardan 67 milyara, yolcu sayısı yüzde 13 artarak 19 milyondan 21 milyona geldi. Yolcu doluluk oranı 3 puan artarak yüzde 80.5’ten yüzde 83.5’e yükseldi. Taşınan kargo ise yüzde 15 artışla 481 bin tondan 552 bin tona çıktı. Gelişmeler karşısında kapasitemizi çevik yönettik. İran-Amerika-İsrail Savaşı nedeniyle Ortadoğu’da durdurduğumuz uçuşları farklı noktalara yönlendirdik. Bu bölgeleri Afrika, Orta Asya, Uzak Doğu ve Avrupa olarak sıralayabiliriz. Ortadoğu’da iptal edilen kapasite oranı yüzde 6 oldu. Buna rağmen THY’nin yolcu kapasitesi pazar payı AKK bazında yüzde 3.5’te kaldı. Asya veya Uzak Doğu’’da AKK yüzde 19.3 artışla 6.7 milyar, doluluk oranı 11 puan artışla yüzde 93.9 olarak ölçüldü. Afrika’da AKK yüzde 14.9 artışla 2.2 milyar, doluluk oranı 7.1 puan artışla yüzde 79.1 olarak gerçekleşti. Avrupa’da AKK yüzde 11 yükselişle 5.5 milyar, doluluk oranı 2.6 puan yükselişle yüzde 78.3 olarak kayda geçti.” Şeker, İran-Amerika-İsrail Savaşı’ndan dolayı jet yakıtı fiyatının yüzde 125 zamlandığını hatırlattı. THY’nin 2026 için tahmini akaryakıt maliyetinin savaşın tesiriyle 3.4 milyar dolar artarak 9.5 milyar dolar olacağı öngörüsünü paylaştı. Savaşın etkilerini azaltmak için önlemleri hızlıca uygulamaya aldıklarını vurgulayan Şeker, “Yüksek talep bulundu ve stratejik olarak öncelendirilmiş pazarlarda 37 yolcu ve 61 kargo frekans artışı yaptık” diye konuştu. Şeker, kapasite optimizasyonu ve verimlilik tedbirleriyle 2.5 milyar dolarlık olumsuz etkiyi bertaraf etmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Şeker, şunları kaydetti: “Düşük talepli pazarlarda geçici kapasite azaltımına gidiyoruz. İstikrarlı pazarlarda frekans artışı uyguluyoruz. Operasyonel gider yönetimi yapıyoruz. Yakıt tüketimi optimizasyonuna yöneliyoruz. Çalışan verimlilğini artırıyoruz. Endirekt harcamaları yeniden planlıyoruz. Stratejik yatırımları öncelenliklendirirken zaruri olmayanları öteliyoruz. Akaryakıtı hedge ediyoruz. Havalimanları ve tedarikçilerle indirim görüşmeleri yürütüyoruz.”

Turkish Cargo ve AJet Gelirlerde Öne Çıkıyor

Şeker, THY’nin geniş şirket ve marka portföyünün gelirlere katkısına değindi. 2025 itibarıyla Turkish Cargo’nun pazar payının yüzde 6.1, Turkish Technic’in yüzde 2.1 olduğunu belirtti. Ajet’in, gelirinin 1.6 milyar düzeyinde olduğunu dile getirdi. Widect’in yıllık 50 milyon dolar, Turkish Airlines Holidays’in 60 milyon dolar gelir ve TKCONNECT 100 milyon dolar maliyet tasarrufu sağladığını ifade etti. Şeker, “Oldukça çetin bir dönemde bayrağı devralırken hem tecrübelerimizin hem de değişen koşullara hızla uyum sağlayabilen çevik liderlik anlayışımızın mevcut belirsizlikleri yönetmede en büyük gücümüz olduğuna inanıyoruz. Bu zorlu faaliyet ortamında kurum olarak geniş uçuş ağımız, çeşitlendirilmiş iş modelimiz ve hat bazlı aktif kapasite yönetimimiz sayesinde bölgesel gelişmelere uyum sağlarken operasyonel sürekliliğimizi de koruyoruz” diye ekledi.