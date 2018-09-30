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THY’nin direkt uçuşu ticareti de uçuracak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Roma’ya direkt uçuş başlatılmasının Ankara’nın ticaretine olumlu katkı sunacağını ifade etti.

30 Eylül 2018 Pazar 09:47
THY’nin direkt uçuşu ticareti de uçuracak

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo ile görüşen Baran,  Esenboğa’dan direkt uçuş sayısının artmasına yönelik yaptıkları ısrarlı çalışmalar sonucu Türk Hava Yolları’nın (THY) Roma’ya direkt uçuş başlatma kararı aldığını belirtti. Baran, “Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacmi 20 milyar Dolar. Roma’ya direkt uçuş başlatılması bu rakamı arttıracak, Ankara’nın ticaretine olumlu katkı yapacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki ticaretten Ankara’nın aldığı payın da yetersiz olduğuna işaret eden Baran, şehrin savunma sanayi, sağlık turizmi ve otomotiv yedek parça üretimiyle öne çıktığına vurgu yaptı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 09:47
  1. Ankara
  2. Türk Hava Yolları

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