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Aktüel THY'den İzmir'e iki ek sefer kararı
Aktüel

THY'den İzmir'e iki ek sefer kararı

THY, deprem nedeniyle Ankara ve İstanbul'dan İzmir'e iki ek sefer yapacağını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-30 19:15:23 -
THY'den İzmir'e iki ek sefer kararı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), meydana gelen deprem nedeniyle İzmir'e iki ek sefer planladığını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem sonrasında harekete geçildi.

THY, tarifeli seferlerine ek olarak Ankara ve İstanbul'dan İzmir'e iki uçuş planladı. Seferler "TK4370 ESB-ADB" ile "TK6970 IST-ADB" olarak duyuruldu.



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