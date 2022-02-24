THY'den flaş Ukrayna kararı!
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi. Rusya, Ukrayna'ya askeri operasyonu sabah saatlerinde başlatmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass'taki iki bölgeyi tanıdıktan sonra askeri operasyonu başlattı.
Putin'in askeri operasyonu başlatmasıyla Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı.
Bu hamle Türk Hava Yolları'nın (THY) uçuşlarını da etkiledi.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.