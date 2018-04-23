THY'den anlamlı 23 Nisan hediyesi

THY, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Şanlıurfalı çocuklar için özel bir program hazırladı. İlçedeki Avlak Ortaokulu öğretmenlerinin yazdığı mektupta öğrencilerinin hayatlarında hiç uçağa binmediğini ve deniz görmediklerini belirtmesi üzerine, THY yetkilileri konuya duyarsız kalmadı.

Yetkililer tarafından Şanlıurfa’ya gönderilmesine karar verilen uçağın pilotları Evren Hatipoğlu ve Sedat Yalınahbap ile 6 kişiden oluşan kabin ekibi, “TK 6962” özel seferiyle Şanlıufra’ya giderek, buradan Harran’a geçti. Öğrencileri okullarında ziyaret eden THY’nin kokpit ve kabin ekibi, daha sonra çocukları alarak, İstanbul’a getirdi.