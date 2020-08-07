THY'den Almanya’ya seyahat edecek yolculara PCR testi uyarısı
Türk Hava Yolları (THY) Almanya’ya seyahat edecek yolcularına PCR testi ile ilgili bir açıklamada bulundu.
Türk Hava Yolları (THY) tarafından Almanya'ya gidecek yolculara yapılan uyarıda, "8 Ağustos 2020 saat 23:59 itibarıyla Almanya'ya varış öncesi, son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir. 2 yaş altı yolcularımız, bu uygulamadan muaf tutulacaktır. İlgili uygulama Türkiye çıkışlı Almanya varışlı tüm uçuşlar için geçerlidir. PCR testi, Sağlık Bakanlığı'nın covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinde yer alan sertifikalı merkezlerde veya test imkanı olan havalimanlarında yaptırılabilecektir." dedi.