  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel THY'de network arızası giderildi ve uçuşlar yeniden başladı
Aktüel

THY'de network arızası giderildi ve uçuşlar yeniden başladı

Yeniakit Publisher
2023-11-01 22:07:00 -
THY'de network arızası giderildi ve uçuşlar yeniden başladı

Türk Hava Yolları'nda yaşanan network arızası nedeniyle bir süre ara verilen seferler, arızanın giderilmesiyle yeniden başladı.

Türk Hava Yolları'nda yaşanan network arızası nedeniyle bir süre ara verilen seferler, arızanın giderilmesiyle yeniden başladı. 

Network alt yapısında yaşanan arıza nedeniyle İstanbul çıkışlı seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları, arızanın düzeltilmesiyle birlikte seferlerin peyderpey yapılacağı açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bilgi teknolojileri sistemlerimizde meydana gelen arıza, ekiplerimizin çalışması ile düzelmeye başlamıştır. Seferlerimizi peyderpey yapmaya devam edeceğiz. Sistem arızasının oluşturduğu mağduriyetten dolayı tüm yolcularımızdan özür dileriz" dedi. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23