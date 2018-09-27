THY yeni bir şirket kurdu

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada “Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca başta kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında olmak üzere esas sözleşmesinde belirtilen konularda yurt içinde ve yurt dışında uluslararası yatırımlar yapmak üzere, hisselerinin tamamı ortaklığımıza ait 10 milyon TL nakit sermayeli ‘THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ’ unvanlı şirket kurulmuştur’ denildi.