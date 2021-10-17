THY uçuşuna 'olumsuz hava' engeli
Türk Hava Yolları’nın (THY) Zonguldak Havalimanı'ndan İstanbul' a yapılacak uçuşuna kötü hava koşulları engel oldu.
Türk Hava Yolları’nın (THY) Zonguldak Havalimanı'ndan İstanbul' a yapılacak uçuşu, kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremedi.
Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı’na gelen ve İstanbul' a uçuş hazırlığı yapan saat 1:00’de kalkması gereken TK 2733 sefer sayılı uçak, yolcuları ile kötü hava şartları münasebetiyle Zonguldak Havalimanı'nda kaldı.
Zonguldak’tan İstanbul’a uçmak için bilet alan yolcular, saat 12.00'da kalkması gereken uçağın içinde 2 saat bekledikten sonra havaalanına geri getirilerek çay, kahve ikramında bulunuldu.