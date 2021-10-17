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Aktüel THY uçuşuna 'olumsuz hava' engeli
Aktüel

THY uçuşuna 'olumsuz hava' engeli

Türk Hava Yolları’nın (THY) Zonguldak Havalimanı'ndan İstanbul' a yapılacak uçuşuna kötü hava koşulları engel oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 21:02:00 -
THY uçuşuna 'olumsuz hava' engeli

Türk Hava Yolları’nın (THY) Zonguldak Havalimanı'ndan İstanbul' a yapılacak uçuşu, kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremedi.

Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı’na gelen ve İstanbul' a uçuş hazırlığı yapan saat 1:00’de kalkması gereken TK 2733 sefer sayılı uçak, yolcuları ile kötü hava şartları münasebetiyle Zonguldak Havalimanı'nda kaldı.

Zonguldak’tan İstanbul’a uçmak için bilet alan yolcular, saat 12.00'da kalkması gereken uçağın içinde 2 saat bekledikten sonra havaalanına geri getirilerek çay, kahve ikramında bulunuldu. 

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