THY uçağı yeniden Süleymaniye’de Yaklaşık 15 aylık uçuş yasağının ardından dün THY’ye ait uçak, Uluslararası Süleymaniye Havalimanı’na inerek ilk uçuşu gerçekleştirdi.

Yaklaşık 15 aylık uçuş yasağının ardından Türkiye’den Irak’ın Süleymaniye kentine ilk uçak seferi gerçekleştirildi. Irak Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Halil İbrahim, Türk Hava Yolları’nın (THY)Uluslararası Süleymaniye Havalimanı’na ilk seferini dün gece gerçekleştirdiğini açıkladı. Personelden ‘tatlı’ karşılama THY’ye ait uçağın Atatürk Havalimanı’ndan Süleymaniye Havalimanı’na indiğini ifade eden İbrahim, ilerleyen günlerde Irak Hava Yolları uçaklarının da Süleymaniye’den İstanbul’a seferler düzenleyeceğini belirtti. Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nda inen uçağı karşılayan THY görevlileri, gelen yolculara tatlı ikram etti. Irak merkezi hükümeti, 29 Eylül 2017’de Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferlerini askıya almıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.