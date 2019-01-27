THY uçağı yeniden Süleymaniye’de
Yaklaşık 15 aylık uçuş yasağının ardından dün THY’ye ait uçak, Uluslararası Süleymaniye Havalimanı’na inerek ilk uçuşu gerçekleştirdi.27 Ocak 2019 Pazar 09:41
Yaklaşık 15 aylık uçuş yasağının ardından Türkiye’den Irak’ın Süleymaniye kentine ilk uçak seferi gerçekleştirildi. Irak Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Halil İbrahim, Türk Hava Yolları’nın (THY)Uluslararası Süleymaniye Havalimanı’na ilk seferini dün gece gerçekleştirdiğini açıkladı.
Personelden ‘tatlı’ karşılama
THY’ye ait uçağın Atatürk Havalimanı’ndan Süleymaniye Havalimanı’na indiğini ifade eden İbrahim, ilerleyen günlerde Irak Hava Yolları uçaklarının da Süleymaniye’den İstanbul’a seferler düzenleyeceğini belirtti. Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nda inen uçağı karşılayan THY görevlileri, gelen yolculara tatlı ikram etti. Irak merkezi hükümeti, 29 Eylül 2017’de Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferlerini askıya almıştı.
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