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Aktüel THY uçağı seferi sonrası ilginç olay! Yolcular fark etti: Meyve kokusu THY uçağını geri döndürdü! Enteresan
Aktüel

THY uçağı seferi sonrası ilginç olay! Yolcular fark etti: Meyve kokusu THY uçağını geri döndürdü! Enteresan

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Barcelona seferini yapan uçağı durian meyvesinin kabin içerisine koku vermesi üzerine İstanbul Havalimanı'na geri döndü. Enteresan bir durum var diyerek anlattılar. Ve sonra olanlar oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 19:30:00 - 2023-03-05 19:37:21
THY uçağı seferi sonrası ilginç olay! Yolcular fark etti: Meyve kokusu THY uçağını geri döndürdü! Enteresan

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK-1855 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçağı, saat 15.35 de Barcelona seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Uçak havalandıktan bir süre sonra kabin içerisinde bir koku alınmaya başlandı.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. THY uçağı saat 16.45'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Uçakta yapılan kontrollerde kabin içerisinde yayılan kokunun kargo bölümünde bulunulan durian meyvesinden kaynaklandığı belirlendi. Yolcular THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Barcelona'ya gideceği öğrenildi.

THY uçağını geri döndüren Durian meyvesi, Malezya, Tayland ve Endonezya kökenli bir bitkidir. Meyvenin kokusu oldukça keskindir. Bu nedenle kapalı alanlara sokulmasına müsaade edilmez. (DHA)

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