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THY Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarına katıldı

THY Arjantin Müdürü Şensoy, "Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı, bölgedeki en önemli fuarlardan biri. Arjantin'de de varlığımızın devamı için bu fuara katılmak bizim için önemli." dedi.

06 Ekim 2019 Pazar 08:52
THY Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarına katıldı

Türk Hava Yolları (THY) Arjantin Müdürü Yahya Zahit Şensoy, THY'nin Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarına katılmasına ilişkin "Arjantin halkının Türkiye'ye olan ilgisini daha fazla pekiştirmek ve Türkiye'ye nasıl ulaşacaklarını göstermek için bu fuarda yer alıyoruz. Fuar çerçevesinde halka ülkemizin güzelliklerini tanıtıyoruz." dedi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bu yıl 24'üncüsü düzenlenen ve 4 gün sürecek Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı (FIT) başladı.

THY Arjantin Müdürü Yahya Zahit Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı, bölgedeki en önemli fuarlardan biri. Arjantin'de de varlığımızın devamı için bu fuara katılmak bizim için önemli. Bu sene Arjantin'de River Plate futbol kulübünün forma sponsoru olduğumuz için bu pazarda varlığımızı güçlendiriyoruz." dedi.

Arjantin'in THY için bölgede önemli bir nokta olduğunu belirten Şensoy, "Arjantin halkının Türkiye'ye olan ilgisini daha fazla pekiştirmek ve Türkiye'ye nasıl ulaşacaklarını göstermek için bu fuarda yer alıyoruz. Fuar çerçevesinde halka ülkemizin güzelliklerini tanıtıyoruz. Fuara gelen halk da zaten nasıl uçulacağını merak ediyor, ki biz de bunun için buradayız. Halkın dünyaya ve Türkiye'ye ulaşabilmesini sağlamak için." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay da fuarda THY ve Türkiye'den fuara katılan seyahat şirketlerinin stantlarını ziyaret etti.

Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarı olarak öne çıkan FIT'e 52 ülkeden turizm sektöründe varlık gösteren bin 700 kişi katılıyor ve fuarı bu yıl 100 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarda, turizm sektöründe çalışan seyahat acenteleri ve hava yollarının yanı sıra çeşitli ülkeler de düzenledikleri kültürel aktivitelerle turistik yönlerini tanıtıyor.

 

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 08:52
  1. Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı (FIT)
  2. Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarı
  3. Anadolu Ajansı

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