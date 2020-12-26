THY Kovid-19 mutasyonu riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu İngiltere'den tahliye seferi yaptı
Türk Hava Yolları , yeni tip koronavirüsün mutasyonu riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu ülkelerden biri olan İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a tahliye uçuşu yaptı.
TMutasyona uğrayan koronavirüs türü dolayısıyla aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar geçen pazar alınan kararla geçici olarak durduruldu.
Uygulama kapsamda, öğle saatlerinde Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen ve belirlenen şartları taşıyan yolcular için THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan tahliye seferi yapıldı.
İngiltere'deki yolcuları alıp İstanbul'a hareket eden dönüş uçağındaki yolcuların bilgileri koronavirüs önlemleri kapsamında alındı.
Yolcular, uçağın saat 00: 30'da iniş yapması ile İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 PCR test alanına götürüldü.
Yolculardan sağlık ekipleri numune alındı.