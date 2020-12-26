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Aktüel THY, Kovid-19 mutasyonu riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu İngiltere'den tahliye seferi yaptı
Aktüel

THY, Kovid-19 mutasyonu riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu İngiltere'den tahliye seferi yaptı

Uçaktan inen yolculardan İstanbul Havalimanı'ndaki Kovid-19 PCR testi alanında numune alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 00:58:23 -
THY, Kovid-19 mutasyonu riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu İngiltere'den tahliye seferi yaptı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) , yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonu riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu ülkelerden biri olan İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a tahliye uçuşu yaptı.

Mutasyona uğrayan koronavirüs türü dolayısıyla aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar geçen pazar alınan kararla geçici olarak durduruldu.

Uygulama kapsamda, öğle saatlerinde Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen ve belirlenen şartları taşıyan yolcular için THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan tahliye seferi yapıldı.

İngiltere'deki yolcuları alarak, İstanbul'a hareket eden dönüş uçağındaki yolcuların bilgileri koronavirüs tedbirleri kapsamında alındı.

Yolcular, uçağın saat 00.30'da inişi ile İstanbul Havalimanı'ndaki Kovid-19 PCR testi alanına götürüldü.

Sağlık ekipleri yolculardan numune alındı.



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