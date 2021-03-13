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Ekonomi THY İstihdamını koruyacak! Aycı: 66 bin çalışanımızla yolumuza devam edeceğiz
Ekonomi

THY İstihdamını koruyacak! Aycı: 66 bin çalışanımızla yolumuza devam edeceğiz

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, pandemiye rağmen küçülmeye gitmediklerini belirtti. Aycı, “Şükür ki istihdamımızı koruyoruz, koruyacağız da. 66 bin çalışanımızla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 10:32:00 -
THY İstihdamını koruyacak! Aycı: 66 bin çalışanımızla yolumuza devam edeceğiz

Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları’nın (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aycı’nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Önemli adımlar attık

Salgın sürecinde iyi bir sınav verdik. Kritik süreçte çalışmalarımızı yürüttük. Dijitalleşme adımlarımıza hız verdik. Yolcularımızı güvenle taşımak için gerekli tedbirleri aldık. 2020 zor geçti. Gelirleri daralan dev hava yolu firmaları çalışanlarıyla yollarını ayırdılar, ayırıyorlar.

Küçülmeye gitmeyecek

Biz ise küçülmeye gitmedik, gitmiyoruz. Şükür ki istihdamımızı koruyoruz, koruyacağız da. THY olarak 66 bine yakın çalışanımızla yolumuza edeceğiz. İstihdamı arttırmayı önemsiyoruz. Planlarımız var. Gerek gördüğümüz takdirde IT departmanımıza eleman alımı yaparız.

Krizi yönettik

Krizi iyi yönettik.  Geçen yıl operasyonel ve finansal sonuçlarımızla tüm rakiplerimizden olumlu ayrışmayı başardık. Pandeminin gölgesinde geçen 2020’de 28 milyon yolcuyu taşıdık. Emsal hava yolu firmalarının doluluklarında 22 puanlık düşüş yaşandı. THY’nin ise doluluğu ise -sınırlı oranda- yüzde 11 gerileyerek yüzde 71 oldu. Mali tablolara baktığımızda sektörde rakiplerimizin 5 ila 9 milyar dolar zarar ettiklerini gözlemliyoruz. THY’nin ise etkin kapasite, maliyet ve gelir yönetimi sayesinde zararı 255 milyon dolar seviyesinde tuttuğunu görüyoruz. Emsal network taşıyıcılar arasında pozitif operasyonel kâr ilan eden tek şirket de THY oldu.

Turkish Cargo ön planda

2020’de Turkish Cargo markamız öne çıktı. Şirket, küresel pazar payını yüzde 5’e çıkarttı. Her 20 kargodan birini taşıyan Turkish Cargo markamızla iddialıyız. İlk 6’dayız. 2023’te ilk 3’e girme hedefimiz var. Amacımız pazar payımızı daha da arttırmak ve her 10 kargodan birini taşımak. Turkish Cargo’yla aşı da naklediyoruz. Aşı taşıma konusunda deneyimliyiz. Tıbbi ürünler de taşıdık, taşıyoruz.  Talimatlara ise harfiyen uyuyoruz.

Anlamlı kampanya

Turkish Cargo markamızla ihracatçının yanındayız. İhracatçı için yüzde 10-30 indirim kampanyasına start vermiştik. Kampanya beğeni topladı ve ekonomiyi kuvvetlendirdi. Kampanya dinamik. Çünkü ihracatçıyı rahatlatmak hem THY hem de Turkish Cargo için önemli.

2021 için umutluyuz

2021 için ümitliyiz. İlk 2-3 ayda da uçuş adedimiz önemli oranda arttı. Aşı yayıldığı ve vaka adedi aşağıya geldiği takdirde 2021, verimli geçer.

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