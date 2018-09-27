THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

THY ihracat şampiyonu oldu!

THY, 2008 senesinden bu yana zirvede olduğu Fortune 500 Türkiye'nin ihracat sıralamasında bu yıl da yerini korudu.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:27
THY ihracat şampiyonu oldu!

Türk Hava Yolları (THY), 2008'den beri zirvede olduğu Fortune 500 Türkiye'nin ihracat sıralamasında bu yıl da yerini korudu.

THY'den yapılan açıklamaya göre, gökyüzündeki yolculuğunu 85 yıldır sürdüren şirket, Türkiye'nin büyüme sürecinde de bayrak taşıyıcı olmaya devam etti.

THY, Fortune 500 Türkiye kapsamında 8 milyar 50 milyon dolarlık hizmet ihracatıyla Türkiye'ye en fazla döviz kazandıran şirket oldu. Şirket, böylece 2008'den bu yana zirvede yer aldığı Fortune 500 Türkiye sıralamasında bu yıl da ihracat şampiyonu unvanını korudu.

Son 10 yılda yakaladığı yükselişle dünyanın en iyi hava yolu şirketleri arasında yerini alan ve 122 ülkede uçtuğu 304 noktayla yolcularına geniş bir uçuş ağı sunan THY, Türkiye'nin marka elçisi olmanın gururunu yaşıyor. THY, ülke ekonomisine hizmet ve istihdam alanlarında yaptığı katkıların yanı sıra en fazla tanınan Türk markası özellikleriyle de öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker, şunları kaydetti:

Yolcularımıza, Türk misafirperverliği ile sunduğumuz ayrıcalıklı uçuş deneyimi ve hedeflerimize yönelik attığımız adımlar sayesinde küresel sivil havacılık pazarındaki payımız gün geçtikçe artmaktadır. Markamız ürettiği değerlerle bugün, Türkiye'nin gelişimi, ihracatı ve marka bilinirliği açısından çok önemli bir yerde durmaktadır. Çalışmalarımızın böyle değerli ödüllere layık görülmesi, yeni hedeflerimize uçmaya hazırlanırken bizlere cesaret vermektedir. İstanbul Yeni Havalimanı ile daha büyük hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 10:27
  1. İstanbul
  2. Türk Hava Yolları (THY)
  3. Fortune 500 Türkiye
  4. Murat Şeker

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig 7. Hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu?
    1. Süper Lig 7. Hafta maçlarını yönetecek..
    2. Özgürlük katilin değil mazlumun hakkıdır
    3. Türkiye'ye ilk kez kasırga geliyor!..
    4. Çin'de 9 öğrenciyi öldüren saldırgan,..
    5. Ermenistan 16 yaşındaki Umut Ali..
    6. FETÖ'nün sözde 'il ablası'na 10 yıl..
    7. Rüzgardan elektrik üretiminde rekor..
    8. Putin'i zora sokacak görüntüler!..
    9. Bahçeli, o ismi yeniden aday gösterdi
    10. Erdoğan araya girmişti... Umut Ali..
    11. Malatya'da lise öğrencisi Gamze'den 3..
    12. Saadettin Aslan Karaisalı belediye..
    13. Trabzonspor'dan tarihi "Türk Lirası"..
    14. Uber'e 148 milyon dolarlık ceza kesildi!
    15. Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar..
    16. Karadeniz’de palamut bereketi!
    17. Yaptıkları zulüm yanlarına kâr kaldı
    18. Suudi Arabistan'dan 'İdlib' açıklaması!
    19. Sıcak çatışma! O terörist yaralı..
    20. Fenerbahçe, Ayew’in bonservisini..
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir