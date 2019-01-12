THY gezili eğitim

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Lise Kış Okulu’nda lise öğrencileri, 5 günlük dolu dolu bir programla üniversite yaşamını tecrübe edecek, aldıkları teorik eğitimleri etkinlik ve gezilerle pekiştirecekler. Öğrencileri bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY) Gezisi yapacak. Havacılığa dair bilgilerin verileceği gezide gençler Airbus A 380 kullanma deneyimini de yaşayacak. 21 Ocak 2019 – 1 Şubat 2019 tarihlerinde sınırlı sayıda kontenjanla, İbn Haldun Üniversitesi ana kampüsünde gerçekleşecek olan İHÜ Lise Kış Okulu’na başvuru için son tarih 14 Ocak 2019.