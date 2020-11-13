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Aktüel THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yer aldı
Aktüel

THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:31:59 -
THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yer aldı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 Mali İşler Direktörü (CFO) arasında gösterildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "Fortune Türkiye" ve "DataExpert" iş birliği ile düzenlenen "CFO Summit 2020", Türkiye'de finansal gündemi yönlendiren üst düzey yöneticileri ortak bir platformda bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında açıklanan Türkiye'nin En Etkin Finans Liderleri Araştırması sonuçlarına göre THY'nin mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Doç. Dr. Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında gösterildi.

Türkiye'nin en büyük binden fazla şirketinin finansal performansları ve ilgili kişilerin başarılarının değerlendirildiği araştırma sonuçları 11 Kasım'da İstanbul'da açıklandı. Etkinlikte bir araya gelen önemli isimler, mart ayından bu yana koronavirüsün etkisini en aza indirmek için finans yöneticilerinin ne denli kritik role sahip olduğunun altını çizdi.

THY'de 4,5 yıldır genel müdür yardımcısı pozisyonunda görev alan, son üç yıldır "en başarılı 50 CFO" arasında gösterilen Şeker, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı ailesinin bir üyesi olarak bu ödüle layık görülmenin kendisini gururlandırdığını belirtti.

Şeker, "Biz çok güçlü ve büyük bir aileyiz zor günde kenetlenip güzel günler için birlikte çalışıyoruz. Bu nedenle bu ödülü tüm THY çalışanları adına aldım. Mart ayından itibaren dünya ekonomilerini ve sosyal düzenlerini tehdit eden koronavirüs salgını karşısında ülke olarak çok başarılı bir sınav veriyoruz. İnanıyorum ki bu krizi arkada bıraktığımızda hem millet hem devlet hem de kuruluşlar olarak çok daha güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.

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