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THY Euroleague çeyrek final maçları ne zaman?

Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en prestijli organizasyonunda Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da mücadele edeceği çeyrek final serileri oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Organizasyonun normal sezonunda ilk 8'e giren takımlar, çeyrek final mücadelesi verecek. Peki, Euroleague çeyrek final maçları ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar...

15 Nisan 2019 Pazartesi 23:04
THY Euroleague çeyrek final maçları ne zaman?

Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en prestijli organizasyonunda Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da mücadele edeceği çeyrek final serileri oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Organizasyonun normal sezonunda ilk 8'e giren takımlar, çeyrek final mücadelesi verecek. Peki, Euroleague çeyrek final maçları ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar...

THY Euroleague çeyrek final maçları ne zaman?

Play-off çeyrek finallerinde Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Barcelona Lassa, Baskonia, son şampiyon Real Madrid, Yunanistan'dan Panathinaikos, Rusya'dan CSKA Moskova ve Litvanya'dan Zalgiris yer alacak. Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı, 15 Nisan'da oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Çeyrek finallerde Fenerbahçe Beko-Zalgiris, Anadolu Efes-Barcelona Lassa, Real Madrid-Panathinaikos, CSKA Moskova-Baskonia maçları yapılacak.

THY Avrupa Ligi'nde maç programı (TSİ) şöyle:

1. maçlar

16 Nisan Salı:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)

17 Nisan Çarşamba:

20.00 Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)

22.15 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

2. maçlar

18 Nisan Perşembe:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)

19 Nisan Cuma:

20.15 Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)

22.15 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

3. maçlar

23 Nisan Salı:

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Beko

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

24 Nisan Çarşamba:

21.30 Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes

4. maçlar (Gerekirse)

25 Nisan Perşembe:

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Beko

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

26 Nisan Cuma:

21.30 Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes

5. maçlar (Gerekirse)

30 Nisan Salı:

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

1 Mayıs Çarşamba:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 23:04
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