THY ekibi, Afrika’da güneş kremiyle ‘hayat kurtarıyor’

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Senegal seyahatleri sırasında ülkedeki albinoların gölgeden gelen yardım çığlığını işiten “İyilik Dostları” ekibi, Senegal Ulusal Albinizm Derneği ile iletişime geçerek Türkiye çapında bir yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya gelen desteklerin ardından doğal güneş kremleri ve hediyeler ile ülkenin başkenti Dakar’a ulaşan THY çalışanları, yaklaşık 50 albino ve aileleriyle bir araya geldi. Türkiye’den gelen yardımlarla büyük mutluluk yaşayan çocukların heyecanı gözlerine de yansıdı.