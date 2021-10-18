  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel THY ekibi, Afrika’da güneş kremiyle ‘hayat kurtarıyor’
Aktüel

THY ekibi, Afrika’da güneş kremiyle ‘hayat kurtarıyor’

Türk Hava Yolları (THY) kabin ve kokpitte görevli çalışanların kurduğu “İyilik Dostları” oluşumu, Senegal kırsallarında güneşten saklanan albino hastası çocukların yaralarına güneş kremiyle merhem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 13:39:00 -
THY ekibi, Afrika’da güneş kremiyle ‘hayat kurtarıyor’

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Senegal seyahatleri sırasında ülkedeki albinoların gölgeden gelen yardım çığlığını işiten “İyilik Dostları” ekibi, Senegal Ulusal Albinizm Derneği ile iletişime geçerek Türkiye çapında bir yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya gelen desteklerin ardından doğal güneş kremleri ve hediyeler ile ülkenin başkenti Dakar’a ulaşan THY çalışanları, yaklaşık 50 albino ve aileleriyle bir araya geldi. Türkiye’den gelen yardımlarla büyük mutluluk yaşayan çocukların heyecanı gözlerine de yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'den skandal sözler: Eski Gülen cemaati mensupları sokaklara çıksalar yeri
Gündem

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'den skandal sözler: Eski Gülen cemaati mensupları sokaklara çıksalar yeri

Terör örgütü FETÖ için 'Gülen cemaati' söyleminde bulunan Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Şimdilerde eski Gülen cemaati mensupları ..
ABD beslemesi terörist PKK/YPG korkudan titriyor: Müslim'den alçak tehdit
Gündem

ABD beslemesi terörist PKK/YPG korkudan titriyor: Müslim'den alçak tehdit

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesi sonrası PKK/YPG'nin elebaşı terörist Salih Müslim Türkiye'yi tehdit etti.
18.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

18.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay