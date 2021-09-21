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Aktüel

THY duyurdu! Yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları dış hatlardan sonra yurt içi uçuşlarındaki ikram servisini başlatacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 00:41:00 -
THY duyurdu! Yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) dış hatlardan sonra yurt içi uçuşlarındaki ikram servisini başlatacağını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram konusuna ilişkin açıklama yaptı.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun." dedi.

THY, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, yurt içi uçuşlardaki ikram hizmetini durdurmuştu.

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