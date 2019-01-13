THY binaları gelecek hafta hizmette

Ekonomi Servisi

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, taşınma için geri sayımın devam ettiğini belirterek, “Hepimiz bu büyük tesiste Türkiye’nin dünya havacılığında geldiği noktayı, bir transfer merkezi olarak, bir hub olarak, doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün dünyayı birbirine bağlayan en güzel buluşma ve aktarma noktasını hep birlikte kullanmaya başladık ve başlayacağız. Biz tüm aile olarak hazırlığımızı yaptık. Burada inşa ettiğimiz binalarımızla ilgili 22 Ocak’ta Ulaştırma Bakanımız Cahit Turhan Bey’in, DHMİ’nin ve müteahhitlerimizin katılımıyla bir açılışımız olacak” dedi.

Ertelenen dev taşınma sürecinde final tarihinin 3 Mart olduğunu söyleyen Aycı şu bilgileri verdi:

-22 Ocak’ta ise bu müthiş tesisteki THY binalarının açılışını gerçekleştireceğiz.

-İGA çalışanlarıyla hep birlikte hummalı bir çalışma yürüterek tam filo olarak 3 Mart’ta burada başlamayı düşünüyoruz, bunu yetiştirmeye çalışıyoruz.

-İGA ile nefis bir iş birliği var. Hem THY tarafında hem havalimanını işleten İGA tarafında hem Devlet Hava Meydanları tarafında hem de Ulaştırma Bakanlığımız tarafında tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz.

-İstanbul Havalimanın ilk etabı, en yeni teknolojilerin kullanıldığı, Atatürk Havalimanı’nda yaşadığımız kapasite sıkıntılarının, özellikle yerde ve havada bekleme sıkıntılarının minimuma indirildiği bir havalimanı oldu.

-Hedefimiz, THY’nin uçuş sayısını artırarak yakaladığı intibak süresinin en aza indirgenmesidir.

-Tüm çalışanlarımız sırayla buraya gelip istasyonlarında eğitim alıyorlar. Böylesine dev bir tesisi tam olarak anlamak, ancak yerinde eğitimle ve yerinde denemelerle mümkün olabiliyor.

-Entegreli operasyon testleri de iyi gidiyor. Umarım martla ve havanın da biraz daha yumuşamasıyla birlikte burada çok farklı bir şekilde yolcularımızı ağırlayacağız. Bu yaz keyifli, zevkli ve süratli bir operasyonu birlikte yaşayacağız.

Danışma masaları kuruldu

İstanbul Havalimanı’na giden yolcuların uçaklarına rahat gidebilmeleri için danışma noktaları oluşturduklarını kaydeden Aycı, “Danışma noktalarımızın yanı sıra ekstra personelle de yolcuları doğru yollara, doğru kapılara yönlendirebilme noktasındaki hazırlıklarımızı da yapıyoruz” diye konuştu.

Toplantılar artık yeni havalimanında

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, THY’nin yönetim kurulu toplantılarının artık İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirildiğini de söyledi.

Yolculara erken davet

İstanbul Havalimanı’nın şehir merkezine olan uzaklığını dikkate alarak yolcuların seyahatleri öncesindeki ulaşım sürecine de değinen Aycı, “Yolcularımızın normalde havalimanına gelişlerinden en az bir saat daha erken yola çıkmalarını bekliyoruz. Çünkü yolcularımız henüz havalimanını tanımıyorlar. Bu nedenle yeni havalimanını tanıyana kadarki süre içerisinde kendilerine biraz daha fazla süre versinler. Bu tanıma ve tanışma süreci sonucunda eminim ki herkes nereden geçip nereye doğru gideceğini daha iyi anlayacaktır” mesajını verdi.

Erdoğan’a teşekkür

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanının Türkiye’nin en büyük kazançlarından birisi olduğuna dikkat çekerek, “Burası için emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlara, bürokratlara, müteahhitlere, işçilere ve mühendislere teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.