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THY bayramda 2.3 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 2 milyon 340 bin 448 yolcuya hizmet verdi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:00
THY bayramda 2.3 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), 17- 26 Ağustos tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı tatilinde 2 milyon 340 bin 448 yolcuya hizmet verdi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu bayram gerçekleştirdiğimiz 15 bin 48 uçuşta yalnızca 2 milyon 340 bin 448 yolcumuzu taşımadık. Biz aynı zamanda milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik. Türkiye için çalışmaktan, anlam taşımaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

REKOR DOLULUK ORANI

THY, ilk 6 ayda başarılı bir tablo ortaya koymuştu. Şirket, yolcu sayısını 2018 Haziran döneminde geçen senenin aynı ayına göre yüzde 10,6 arttırarak 6,3 milyona yükseltmişti. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 14,5, dış hatlarda yüzde 7,8 olarak gerçekleşmişti. Yolcu doluluk oranı 2,6 puan artarak yüzde 79’a ulaşmıştı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:00
  1. Türk Hava Yolları
  2. THY
  3. Kurban Bayramı
  4. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün

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