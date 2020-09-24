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Gündem THY açıkladı! Irak'a seferler yeniden başlıyor
Gündem

THY açıkladı! Irak'a seferler yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre önce Irak ile karşılıklı gerçekleştirilemeyen uçuşların 25 Eylül'de yeniden başlayacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:18:00 - 2020-09-24 16:22:05
THY açıkladı! Irak'a seferler yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeniyle Irak ile karşılıklı ara verilen uçuşların 25 Eylül'de yeniden başlayacağını bildirdi.

Reuters haber ajansının THY yetkilisinden edindiği bilgiye göre, sivil havacılık otoritesinden gerekli onayları alan THY, Irak'a seferlerini yeniden başlatacak. Bu doğrultuda Bağdat'a haftada dört, Erbil'e ise üç gün olmak üzere Irak'a haftada yedi gün uçuş gerçekleştirecek.

Irak'a ilk uçuş 25 Eylül'de

İlk uçuş 25 Eylül gece yarısı saat 01.40'ta İstanbul'dan Bağdat'a gerçekleştirilecek. Erbil'e ilk uçuş ise 29 Eylül'de 01.40'ta İstanbul'dan gerçekleştirilecek.

THY yetkilisinden edinilen bilgiye göre, yapılan planlamaya göre uçuşlar Bağdat'a pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri, Erbil'e ise salı, perşembe ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek. Böylece Irak'a haftanın her günü Türkiye'den uçuş olacak.

Seferlere koronavirüs engeli

Irak'a uçuşlar tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle önce 1 Eylül'e kadar askıya alınmış, daha sonra bu sürenin 1 Ekim'e kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

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