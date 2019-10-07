THY personel alımı ile ilgili son dakika bilgilendirmesi yapıldı. Türk Hava Yolları bünyesinde görev alacak 700 kadın kabin memuru personel alımı başvuru şartları da belli oldu.THY 700 kabin memuru alımı başvuru şartları merak ediliyor. THY 700 kabin memuru alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Türk Hava Yolları'nın açıklaması

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Abdulkerim Çay, dünyanın en iyi hava yolu olma hedefiyle izledikleri yol haritasında her geçen gün belirli bir mesafe kat ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Seyahat deneyiminin hemen hemen her aşamasında hayata geçirdiğimiz yenilikçi icraatlar ve hızla büyüyen filo ve uçuş ağımızla gelişimimizi bilfiil sürdürüyoruz. Bu gelişim süresince istikrarla büyüyen markamızda tabiatıyla oluşan insan kaynağı ihtiyacını gereğince karşılayabilmeye yönelik çalışmalarımızı titizlikle ele alıyor, yolculuğumuzda bizlere eşlik edecek yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu büyümenin sağlıklı ve sağlam normlarda devamını getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda, bugün burada imza altına aldığımız protokolle duyurduğumuz bayan kabin memuru alımı iş ilânımızla yolcumuza doğrudan dokunan yüzümüz olan kabin memuru arkadaşlarımızı giderek genişleyen ailemizin bir ferdi olmaya davet ediyor, başarı hikâyemizde katkı sahibi olmaya çağırıyoruz.”

THY 700 kabin memuru alımı nasıl başvurulur?

Başvurular kariyer.thy.com sitesi üzerinden alınacak. İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacak.

THY 700 kabin memuru alımı başvuru şartları neler?

Bugün havayolu şirketinin resmi kanallarında da duyurulan ilân doğrultusunda başvuru sahiplerinde aranılacak başlıca özelliklere;

Güler yüzlü,

İletişim becerisi yüksek,

Ekip çalışmasına yatkın,

Dinamik bayan çalışma arkadaşları olarak yer veriliyor.

Aranılan genel koşullar;

T.C. Vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak,

En az lise mezunu olmak,

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.),

Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

SAĞLIK VE FİZİKİ KOŞULLAR NASIL OLMALI?

• 160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup, bayrak taşıyıcı havayolu tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

• Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,

• Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (seçme süreçlerinde başarılı olan adaylardan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.)

• Türk Hava Yolları Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY A.O. iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

• Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.