0553 313 94 23

THY, 2018'de 75,2 milyon yolcu taşıdı

THY'nin yolcu sayısı 2018'de önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artarak 75,2 milyona ulaştı- Yıl genelinde toplam yolcu doluluk oranı, 3 puanlık artışla yüzde 82 olarak gerçekleşirken, yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 81 seviyesine, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak yüzde 85 seviyesine ulaştı- Aralık ayında taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 5,5 milyona ulaşan THY'nin bu aydaki doluluk oranı yüzde 80,2'ye yükseldi

10 Ocak 2019 Perşembe 16:31
THY, 2018'de 75,2 milyon yolcu taşıdı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı 2018'de önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artarak 75,2 milyona ulaştı.

THY'den yapılan açıklamada, şirketin Ocak-Aralık 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi yer aldı. Buna göre, 2018'de önceki yıla göre talepte ve yolcu sayısında yaklaşık yüzde 10 artış sağlandı ve yolcu sayısı 75,2 milyona yükseldi.

Toplam yolcu doluluk oranı, ocak-aralık döneminde 3 puanlık artışla yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 81 seviyesine, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak yüzde 85 seviyesine ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yaklaşık yüzde 12'lik önemli bir artış yaşandı. 2018'de toplam taşınan kargo ve posta, 2017'ye göre yüzde 25 artarak 1,4 milyon tona ulaştı.


- Aralıkta doluluk yüzde 80,2 oldu


Açıklamada, THY'nin 2018 Aralık ayına ilişkin yolcu ve kargo trafik sonuçları da yer aldı. Buna göre, THY'nin aralık ayında doluluk oranı yüzde 80,2'ye yükseldi. Yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki yükseliş, Türkiye'ye ve şirkete olan talep artışının yıl sonunda da devam ettiğini gösterdi.

Aralık ayında taşınan yolcu sayısı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1'lik artış göstererek 5,5 milyona ulaştı. Bu ayda toplam doluluk 0,5 puan yükseldi. Dış hat doluluk 0,5 puanlık artışla yüzde 80 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise yüzde 84 doluluk oranına ulaşıldı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 3'lük bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurt dışı yolcu sayısında ise yüzde 8'lik bir yükseliş görüldü.


- Kargo ve posta hacminde çift haneli artış sürdü


Kargo ve posta hacmi, önceki aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 33 ile Kuzey Amerika ile Afrika, yüzde 17 ile Uzak Doğu ve Avrupa katkı sağladı.

Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika'da yaklaşık 2,5 puan, Kuzey Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu'da ise birer puanlık artış gerçekleşti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:31
  1. THY

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seleznov, Malaga'ya transfer oldu
    1. Seleznov, Malaga'ya transfer oldu
    2. Niğde’de yarın okullar tatil mi? Niğde..
    3. Şehit annesini dolandıranlar yakalandı
    4. Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor!..
    5. Enginyurt'tan fındıkta iyimser tahmin
    6. Fehim Hava kimdir nerelidir?
    7. Pompeo Sisi ile bölgesel gelişmeleri..
    8. Kriz kapıda! Otomotiv devi binlerce..
    9. Vatandaştan ABD yorumu: Aynası iştir..
    10. Rusya'dan dolara ağır darbe!
    11. Bitlis'te ev ve araçlar kara gömüldü
    12. Voleybolda Avrupa şampiyonalarına doğru
    13. Bakan Selçuk Safranbolu'daki seminere..
    14. Nike'ın vergilendirilmesine AB..
    15. THY, 2018'de 75,2 milyon yolcu taşıdı
    16. Denize atlayıp intihara kalkışan genç..
    17. "Fonları yetmez"
    18. Yusuf Yazıcı ve Pereira'dan açıklamalar
    19. Düzce'de sobadan zehirlenen çift öldü,..
    20. Samsun'daki silah kaçakçılarına..
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye