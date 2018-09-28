THY, 10 yıldır ihracatta şampiyonluk bayrağını taşıyor

Türk Hava Yolları, 2008’den beri zirvede olduğu Fortune 500 Türkiye’nin ihracat sıralamasında bu yıl da yerini korudu.

8 MİLYAR DOLARI AŞTI

THY, Fortune 500 Türkiye kapsamında 8 milyar 50 milyon dolarlık hizmet ihracatıyla Türkiye’ye en fazla döviz kazandıran şirket oldu. THY, böylece 2008’den bu yana zirvede yer aldığı Fortune 500 Türkiye sıralamasında bu yıl da ihracat şampiyonu unvanını korudu. THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker, “Yolcularımıza, Türk misafirperverliği ile sunduğumuz ayrıcalıklı uçuş deneyimi ve hedeflerimize yönelik attığımız adımlar sayesinde küresel sivil havacılık pazarındaki payımız gün geçtikçe artmaktadır’ diye konuştu.

ÖDÜLLER CESARET VERİYOR

Şeker, “Markamız ürettiği değerlerle bugün, Türkiye’nin gelişimi, ihracatı ve marka bilinirliği açısından çok önemli bir yerde durmaktadır. Çalışmalarımızın böyle değerli ödüllere layık görülmesi, yeni hedeflerimize uçmaya hazırlanırken bizlere cesaret vermektedir. İstanbul Yeni Havalimanı ile daha büyük hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz” dedi.