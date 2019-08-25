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THK'da büyük skandal! Yolsuzluk faturası 440 milyon lira

İddiaya göre İzmir'deki orman yangınıyla gündeme gelen Türk Hava Kurumu’nda skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP'nin elindeki kurumda yolsuzluk faturası 440 milyon lirayı bulurken, 20 dava açıldı. İddialar arasında ise yok yok.

25 Ağustos 2019 Pazar 08:02
THK'da büyük skandal! Yolsuzluk faturası 440 milyon lira

Orman yangınlarıyla gündeme gelen Türk Hava Kurumu (THK) hakkında skandalların önü arkası kesilmiyor. "Uçaklarımız yatıyor, orman yangınlarına müdahale edemiyoruz" çıkışıyla tartışma konusu olan THK’nın yangın yerine döndüğü ortaya çıktı. Kurum kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tartışmalarının altında THK’nın içindeki yolsuzluklar yatıyor. Boyutu 440 milyon lira olduğu belirtilen yolsuzluğun THK’ya yapılan malzeme alımlarından inşaat işlerine, ihalelerden kurs ücretlerine kadar usulsüzlüklerin kurumun her alanına virüs gibi yayıldığı tespit edildi. Bu yolsuzluklarla alakalı 8 dosya hazırlanırken çeşitli mahkemelerde 20 dava açıldı. Yakın zamanda yeni tespit edilen delillerle beraber 2 davanın daha açılacağı belirtiliyor.

Yüzde 70’i CHP’nin elinde

THK’nın CHP’nin arka bahçesine dönüştüğü ifade ediliyor. Genel merkez hariç dış temsilciliklerin yüzde 70’inin CHP’nin elinde olduğu tespiti yapılırken, bu kişilerin de sürekli olarak yetkilileri yanlış bilgilendirdikleri için kurumda çift başlılık oluştuğu iddia ediliyor.

THK Genel Başkanı Bertan Nogaylaroğlu ile Pekşen Hukuk Bürosu adına CHP eski Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in kızı Ezgi Pekşen’in imzalarını taşıyan 15 Mayıs 2019 tarihli ve iki yıl geçerli sözleşmede Pekşen ailesinin hukuk bürosuna geniş yetkiler tanındığı belirtiliyor. Nogaylaroğlu ile Pekşen ailesi arasında yapılan anlaşmanın THK Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun bilgisi ve izni olmadan yapıldığı kaydediliyor. Pekşen’in genel başkan yetkilerini kullandığı iddialar arasında.

İhaleye girecek para yokmuş

Yıllardır tam bir karmaşanın yaşandığı THK’daki skandal iddiaların bazıları şöyle:

- THK’da kongre krizi yaşandı. Üç isim başkanlığa aday oldu. Akademisyen Erdal Dursun ile THK eski Genel Başkanı Osman Yıldırım salona alınmadı. Bertan Nogaylaroğlu kendisini baskıyla başkan seçtirdi. Ardından yolsuzluk bahanesiyle 100 kişiyi görevden uzaklaştırdı. Bunların yerine 240 kişiyi aldı. Kurumu adamlarıyla doldurdu.

- Başkan Nogaylaroğlu özel harcamalarını kuruma fatura etti. 7 bin liralık ev kirasını bile THK’ya ödetti.

- Borç batağındaki kurum, pilotlara maaş ödeyemez hale geldi. Paralarını alamayan pilotlara iş bırakarak tüm eğitim uçuşları durdurdu.

- Kasa boş olduğu için yangın söndürme ihalesine teminat mektubu verilemedi. Uçaklara bakım yapılamadı.

- Önceki THK yönetimi Orman Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu 6 uçağın bakımı için yeterli miktarda kaynak ayırdı. Yeni yönetim bunu yapmadı.

- THK Genel Başkanı Bertan Nogaylaroğlu’nun görevden alındığı ve yerine THK Tokat Şube Başkanı Veli Gökyıldız’ın getirildiği iddia edildi. Görevinden uzaklaştırılan THK Eski Genel Sekreter Yardımcısı Salim Kaya’nın ele geçirdiği şifrelerle Nogaylaroğlu’nu görevden almış gibi gösterdiği ortaya çıktı.

- THK üç işten para kazanıyor. Kuduz aşısı, yangın söndürme, hava ambulansı. Kurum, ilk ikisinde teminat mektubu alacak parayı bulamadı, işi yabancılar kaptı. THK, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı 19 helikopterlik ambulans ihalesini aldı. Ancak kurumun sadece 11 helikopteri havalanabiliyor. Bazı illerde anlaşmanın aksine uçak bulunmuyor.

Kendilerini yalanladılar

Türk Hava Kurumu’nun avukatlığına soyunan Sözcü gazetesi "Uçaklarımız sapasağlam, uçmaya hazır" diye haber yaptı. Gazete THK uçaklarına bilerek görev verilmediğini yazdı. Aynı gazete 26 Temmuz’da yazdığı haberinde THK’nın 35 yıldır sürdürdüğü uçakla yangın söndürme işine teminat mektubu tedarik edemediği, yani para bulup yatıramadığı için giremediğini duyurmuştu. (Türkiye)

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 08:02
  1. Trabzon
  2. Tokat
  3. Türk Hava Kurumu (THK)
  4. CHP

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