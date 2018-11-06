Theresa May'den yangınla alay edenlere tepki

İngiltere Başbakanı Theresa May, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Grenfell Tower’da hayatını kaybedenlere ve ailelerine saygısızlık edilmesi kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İskan Bakanı James Brokenshire, yayımladığı sosyal medya mesajında videoyu "mide bulandırıcı" olarak nitelendirerek, "Kesinlikle iğrenç. Sorumlular, aşağılık eylemlerinden utanç duymalı." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, videonun "ciddiyetle soruşturulduğunu" ve sorumluların bulunması için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Çoğunluğu Müslüman 72 kişi ölmüştü

Bugün sosyal medyada yayılan videoda bir grup İngiliz'in, geçen yıl Haziran ayında tamamen yanan Grenfell Tower'ın kartondan maketini ateşe verdiği görülüyor. Görüntüde, pencerelerinde insan silüetleri bulunan maket yanarken gülen kişiler, kurbanları taklit ederek "yardım edin" diye bağırıyorlar.

Londra'nın batısındaki Kensington ilçesinde yer alan Grenfell Tower'da çoğunluğu Müslüman 72 kişi hayatını kaybetmişti. Belediyeye ait sosyal konut niteliğindeki binada, kentin en yoksul kesiminden insanlar yaşıyordu.

İslam karşıtı aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson da daha önce Grenfell Tower'da yasa dışı göçmenlerin yaşadığını iddia eden bir video yayımlamıştı. Robinson, medyanın, binadaki yangına ülkede düzenlenen terör saldırılarından daha fazla yer verdiğini iddia etmişti.