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Aktüel The Simspsons'ın son tahmini de tuttu! Görenler gözlerine inanamadı
Aktüel

The Simspsons'ın son tahmini de tuttu! Görenler gözlerine inanamadı

Son dönemde birçok siyasi ve küresel gelişmelere ilişkin geçmişte sahnelediği öngörüleri bir bir gerçekleşen The Simspsons'ın bu kez ABD eski Başkanı Donald Trump tahminini tuttu.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 16:57:00 -
The Simspsons'ın son tahmini de tuttu! Görenler gözlerine inanamadı

Vazı kurgularının gerçeğe dönüşmesiyle adından söz ettiren çizgi dizi The Simspsons'ın 2015'te yayınlanan bir bölümünde Donald Trump'ın 2024 seçimlerine de aday olacağının gösterildiği ortaya çıktı.

ABD'de 34 sezondur devam eden ve gündemlere ilişkin isabetli tahminleriyle adından söz ettiren The Simpsons çizgi dizisinde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağının gösterildiği fark edildi.

Dizinin 2015 yılında yayınlanan 'Trumptastic Journey' başlıklı bölümünde Donald Trump'ın ABD Başkanı olacağına dair öngörüler yer alırken 2024 seçimlerinde de aday olacağı gösteriliyordu.

Dizinin senaristi Al Jean de Trump'ın adaylığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından söz konusu bölümden bir sahnenin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta yer alan bir tabelada 'Trump 2024' yazdığı görüldü.

Bölümün senaryosuna göre Trump, 2028 seçimlerinde de aday olacak.

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Yorumlar

tespit

bu tahminlerin tutmasını tam şeytan işine fal büyülere bağlarım. bu kadar bilebilseler piyango at yarışı gibi oyunlarda bir tuttursalar ömür boyu yeter onlara.

MSTF

tahmin mi yapıyorlar yoksa senaryoyu anlatıp millet de onlara mı uyuyor ?
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