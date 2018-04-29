The Simpsons'ta "Türkiye" 24 kez anıldı

Dünya Halleri'nden Bade İnanç'ın haberine göre Sergy096 adlı Reddit kullanıcısı, 1989 yılında başlayan ve 29 sezondur devam eden The Simpsons'ın tüm bölümlerini inceleyerek, dizide hangi ülkenin adının kaç kere geçtiğini analiz etti.

Buna göre bir harita çıkaran kullanıcı, ülkeleri renklendirerek bu renklere sayı aralıkları verdi. Buna göre 'Türkiye' dizide 17 ila 24 arasında geçti.

İşte o analiz haritası: