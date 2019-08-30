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The International Dota 2 Turnuvası’nın şampiyonu değişmedi

Dünyanın en büyük espor ve Dota 2 turnuvası olan The International 9, 5 gün boyunca nefesleri kesti.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:22
The International Dota 2 Turnuvası’nın şampiyonu değişmedi

Dünyanın en büyük espor ve Dota 2 turnuvası olan The International 9, 5 gün boyunca nefesleri kesti. Final mücadelesinde 3-1’lik skorla Team Liquid’i yenen Team OG üst üste iki sene şampiyon olan tek takım olarak tarihe geçti.



Espor dünyasının en büyük ödül havuzuna sahip The International 9 Dota 2 Turnuvası sona erdi. 5 gün boyunca büyük bir heyecana sahne olan turnuvanın final mücadelesinde Team Liquid’i 3-1 lik skorla mağlup etmeyi başaran Team OG, espor tarihinin en büyük para ödülü olan 15 milyon doların sahibi oldu. Team OG takımının oyuncuları Johan ‘N0tail’ Sundstein, Sébastien ‘7ckngMad’ Debs, Jesse ‘JerAx’ Vainikka, Anathan ‘ana’ Pham, Topias ‘Topson’ Taavitsainen ve koç Cristian ‘ppasarel’ Banasean de üst üste iki kez şampiyon olan ilk oyuncular olarak tarihteki yerlerini aldı.



The International 8 turnuvasından 2 ay önce Team OG takımı kendilerini parçalanmış bir halde bulmuş, takımın kurucusu ve kaptanı rakip takım olan Evil Geniuses’e transfer olmuştu. The International 9 turnuvasında üst grup yarı final mücadelesinde Team OG’nin Evil Geniuses’i 2-1’lik skorla mağlup etmesi turnuvanın unutulmaz anlarından biri oldu.



Üst üste iki sene şampiyon olmayı başaran Team OG’nin The International 8 Dota 2 turnuvasındaki ilham verici hikayesi ‘Against the Odds’ belgeseline konu olmuştu. Espor tarihinin en etkileyici hikayesinin anlatıldığı belgesele redbull.com/againsttheodds adresinden ulaşılabiliyor.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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