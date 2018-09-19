The Economist'ten skandal! 'Türkiye Hatay'ı işgal etti, şimdi de İdlib'i...'

Türkiye'nin içerde ve dışarda terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları Batı tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları Batı medyası tarafından işgalcilik olarak gösteriliyor.



Terör örgütlerinin kol gezdiği El Bab, Afrin gibi bölgeleri özgürleştiren Türkiye, Londra merkezli The Economist tarafından skandal bir şekilde işgal gücü olarak gösterildi.

"HATAY SURİYE'NİNDİ"

Özellikle 17 Eylül'de gerçekleştirilen Soçi zirvesinden sonra elde edilen diplomatik başarıyı değerlendiren The Economist, yayınlanan makalede skandal ifadelere yer verdi.

1930'da Hatay'ın Türkiye tarafından işgal ile zorla Suriye'den koparıldığını yazılan dergide, özellikle İdlib için yine aynı sonun beklendiği yazıldı.

SIRA İDLİB'DE

Dünyanın sözde en pretsijli medya organlarından biri olan The Economist'te yer alan ifadeler skandal boyutta. "Türkiye, Hatay ile birlikte yine bir Suriye toprağı olan İdlib'e gözünü dikti" ifadeleriyle yer alan dergide sınırda oluşturulan çatışmasızlık bölgesinin bu amaçla oluşturulduğu iddia ediliyor.

The Economist geçmişte de Türkiye aleyhinde ifadelere yer veren yazıları yayınlamıştı.