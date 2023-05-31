The Economist'ten seçim sonrası dikkat çeken analiz! Kılıçdaroğlu balon çıktı

İngiliz The Economist dergisi, seçimden öncesi süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan kapak ve yazılarıyla tartışma konusu olmuştu. Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta kazanmasının ardından derginin yayınladığı yeni analiz dikkat çekti. The Economist analizinde, "Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi sonunun geldiğine dair dedikodular, önceki birçok seçimdeki gibi abartı çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'ın "Durmak yok, yola devam" sözlerine dikkat çekildi. "Türkiye'yi önce başbakan daha sonra cumhurbaşkanı olarak 20 yıldır yöneten Erdoğan, şimdi 5 yıl daha hatta daha uzun süre yönetebilecek" cümleleri yer aldı.

The Economist, analize "Recep Tayyip Erdoğan yeniden Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçildi" başlığını attı. Alt başlıkta ise "Son 10 yılda demokrasiyi tamir etmek için gelen en iyi fırsat kaçtı" ifadeleri kullanılarak, Erdoğan'ın seçimi kazanması olumsuz biçimde yorumlandı.

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"ELİNDE NE KADAR GÜÇ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Derginin başka bir haberindeyse, "Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı zaferi, elinde ne kadar güç olduğunu gösterdi" manşeti kullanıldı.