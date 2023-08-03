The Economist’te ilginç rapor! Ekrem İstanbul’u ne hale getirdi
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u soktuğu rezil durum dünya basınına yansıdı. The Economist dergisi, Avrupa'nın en yaşanabilir şehirler listesini yayımladı. Rusya ile savaşta olan Ukrayna’nın başkenti Kiev listenin sonunda yer alarak en az yaşanabilir şehir seçilirken İstanbul ise sondan ikinci sırada yer aldı.
The Economist çatısı altındaki Economist Intelligence Unit’in hazırladığı yaşanabilir şehirler endeksinde, küresel olarak şehirlerin, yaşanabilirlik değerlendirmesini, kültür ve çevre, eğitim, sağlık hizmetleri, altyapı ve istikrar gibi beş alanda puanlayarak oluşturulan listede İstanbul sondan bir önceki konumda yer aldı.
Avrupa’nın özellikle batısındaki şehirler dünyanın en yaşanabilir şehirleri sıralamasında üst sıralarda yer alırken, Avrupa’nın doğusuna gittikçe şehirler sıralamada geriliyorlar.
Avrupa’nın en az yaşanılır şehri savaştaki Ukrayna’nın başkenti Kiev olarak belirlenirken, İstanbul, Kiev’in sadece bir basamak üstünde yer alarak Avrupa’nın en az yaşanabilir ikinci şehri oldu.
Economist'teki analiz, İstanbul'un CHP yönetimi altında geldiği rezil durumu bir kez daha gözler önüne serdi!..
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