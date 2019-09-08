TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nda kupalar sahiplerini buldu Türkiye Golf Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası, İstanbul Silivri’de yer alan Marmara Golf Sahası’nda, Minikler Şampiyonası ise Marmara Akademi Golf Sahası’nda yapıldı.

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası, İstanbul Silivri’de yer alan Marmara Golf Sahası’nda, Minikler Şampiyonası ise Marmara Akademi Golf Sahası’nda yapıldı.

TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nda Nisan ayından itibaren Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’nde, miniklerde ise Mayıs ayından itibaren Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilen müsabakalarda mücadele edip, genel klasman listesinde dereceye giren sporcular mücadele etti.

İki raund üzerinden oynanan şampiyonada, AGISK, Ankara Golf Kulübü, Ant. Bahçeşehir, Atletik Spor Kulübü, Bel-Ka Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü, İGGA, İstanbul Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Lalezar Golf Kulübü, National AGGA, National BGK, Rıfkı Salim Burçak Golf Kulübü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, Moda Golf Kulübü, Atayurt Spor Kulübü, Başkent Golf Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Kulübü’nden ve ferdi lisanslı yıldızlarda 89, miniklerde 96 sporcu yer aldı.

TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nda oynanan final raundunun ardından yıldız erkekler grossda Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 145 (+1) gross skorla birinci, İstanbul Golf Kulübü’nden Can Gürdenli 146 (+2) gross skorla ikinci, National BGK’dan Cem Başpınar 154 (+10) gross skorla üçüncü, genç kızlar grossda İGGA’dan Ilgın Zeynep Denizci veNational BGK’dan Petek Peker 144’er gross skorla play off’a kaldılar. Oynanılan play off maçı sonunda Ilgın Zeynep Denizci birinci olurken, Petek Peker ikinci oldu. Kemer Golf Kulübü’nden Mina Gençoğuz 145 (+1) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler A kategorisinde İGK’dan Can Gürdenli toplamda 139 net skorla birinci, Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan 143 net skorla ikinci, National BGK’dan Cem Başpınar 144 net skorla üçüncü, genç kızlar A kategorisinde National BGK’dan Durdu Duygu Çam 138 net skorla birinci, İGGA sporcularından Irmak Koyuncu 139 net skorla ikinci, Ilgın Zeynep Denizci aynı net skorla üçüncü oldu.

Erkekler B kategorisinde ferdi lisanslı Bartu Olcan Çiğdem toplamda 86 stableford skorla birinci, Kemer Golf Kulübü’nden Mert Karabıyık 84 stableford skorla ikinci, aynı kulüpten Ömer Öztürkmen 82 stableford skorla üçüncü, genç kızlar B kategorisinde Bodrum Golf Kulübü’nden Duru Narin toplamda 78 stableford skorla birinci, Cornelia Golf Kulübü’nden Fatma Yıldırım 75 stableford skorla ikinci, National BGK’dan Hatice Kübra Ertan 74 stableford skorla üçüncü sırada yer aldı.

Minik erkekler A kategorisinde Serik BGA’dan Hüseyin Şen toplamda 40 stableford skorla birinci, National BGK’dan Latif Çam 39 stableford skorla ikinci, Serik BGA’dan Berk İpeker 37 stableford skorla üçüncü, minik kızlar A kategorisinde ferdi lisanslı Beril Meyra Ertan toplamda 36 stableford skorla birinci, İGK’dan Beril Naz Koç 35 stableford skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Elif Gençoğuz 32 stableford skorla üçüncü oldu.

Minik erkekler B kategorisinde Ankara Golf Kulübü’nden Mehmet Rad Şahin toplamda 37 stableford skorla birinci, İGK’dan Tuna Şahin 36 stableford skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Ahmet Bilal Veli 35 stableford skorla üçüncü, minik kızlar B kategorisinde ferdi lisaslı Deniz Sapmaz toplamda 37 stableford skorla birinci, ferdi lisanslı Lidya Atalay 35 stableford skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Ece Sözmen aynı (35) stableford skorla üçüncü durumda bulunuyor.

Minik erkekler C kategorisinde Kemer Golf Kulübü sporcularından Ali Emir Uyar 46 stableford skorla birinci, Eren Keskin 43 stableford skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Batın Biçeroğlu 41 stableford skorla üçüncü, minik kızlar C kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden İpek Aygen 38 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübü’nden Yağmur Yüksel 36 stableford skorla ikinci, ferdi lisaslı Merve Üçerler 35 stableford skorla üçüncü şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

Şampiyonanın final raundunun ardından dereceye giren sporcular düzenlenen ödül töreniyle kupalarını aldılar.

Kazananlara kupalarını Türkiye Golf Federasyonu İdari Direktörü Raif Özgür Hacıbektaşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Milli Takımlar Sportif Direktörü Erol Şimşek ve Marmara Golf Sahası Müdürü Deniz Aygın verdi.

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