TGB’den Kılıçdaroğlu’na tepki!
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin açıkladığı 11 maddelik tutum belgesine destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Türkiye Gençlik Birliği’nden (TGB) tepki geldi.
yeniakit.com.tr
Bolu'da iki gün süren toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın 27 Eylül'de açıkladıkları 11 maddelik tutum belgesine ilişkin HDP'nin demokrasiden yana tavır takındığını savundu. Kılıçdaroğlu’nun sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren Türkiye Gençlik Birliği (TGB), “Biden Tayfası bölücülükte buluşuyor! Terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'nin 11 maddelik bölücü programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek verdi. Ülkemizin bağımsızlığına göz diken programlar hiçbir zaman iktidar olamayacaktır. Türk gençliği sizi iktidar yapmayacak!” ifadelerini kullandı.