TGB Kılıçdaroğlu’nu ABD büyükelçiliğine iade etti!

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada TGB’liler Kemal Kılıçdaroğlu’nun maketiyle birlikte “Türk ordusu onurumuzdur”, “Askere düşmanlık düşmana askerlik”, “Türk Gençliği Geliyor Kılıçdaroğlu Amerika’ya” dövizleri taşıdılar.

Kayahan Çetin açıklamasının başında Kılıçdaroğlu’nun ordu düşmanlığının ABD’den düğmesine basılan sinsi bir operasyon olduğunu söyledi. Operasyonun amacını “Türk ordusunun cephede terör örgütlerini ezen, Amerika’nın piyonlarıyla savaşan kurmaylarını, komutanlarını hedef alan bir operasyon. Türk ordusunun işleyişini akamete uğratmaya çalışan, komutanlarının otoritesini sarsmaya kalkan, Türk subayının itibarını hedef alan, Mehmetçikle Türk subayının arasına nifak sokmaya kalkan sinsi bir plan” şeklinde açıklayan Çetin bu operasyonun memurlarından birinin de Kılıçdaroğlu olduğuna dikkat çekti.

“ABD’nin memuru olduğunuzu herkes görüyor”

Çetin konuşmasında Kılıçdaroğlu’nun CHP Grup Toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlattı. “Türk ordusuna cepheden kaçacaksınız, firar edeceksiniz diyen, haddini bil diyen bir Kılıçdaroğlu var karşımızda. Türk ordusunun komutanlarına üniformalarını çıkarttıracakmış, izin vermezmiş. Haddinizi bilin diyor, asıl siz haddinizi bilin! Hangi operasyonun kuklası olduğunuzu çok iyi biliyoruz. ABD’nin operasyon memurluğunda kendi ordusuna karşı kullanılan bir aparata dönüştüğünüzü herkes görüyor. Türk ordusuna saldıran Amerika’nın aparatı olur.” sözleriyle Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi.

“Kılıçdaroğlu ABD'nin kurşun askeridir”

ABD’nin Türkiye ve ordu düşmanı operasyonunun Kılıçdaroğlu’ndan ibaret olmadığının altını çizen Çetin, ABD Dışişleri Bakanlığının dergisi Foreign Policy’deki “Türkiye’de seçimler kıran kırana olacak, kan banyosu yaşanacak. Silahlar konuşacak, kuvvetlerimizi ateşe süreceğiz” ifadelerine dikkat çekti.

Çetin sözlerine FETÖ’cü firarilerin ve terör tutuklusu Demirtaş’ın Türkiye’yi tehdit eden, CHP yönetiminin savunma sanayimizi hedef alan, ABD’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki silahlı tehditlerini hatırlatarak sürdürdü:

“Demirtaş “ben hapisten çıkacağım, siz gireceksiniz” diyor. Azılı FETÖ’cüler 2023’te memlekete döner miyiz hayalleri kuruyor. CHP yönetimi bir yandan savunma sanayimizi, Tank Palet’i hedef alıyor. Yine aynı yönetim HDP’yle kol kola orduya kimyasal silah iftirası atıyor. ABD derin devletinin adamı Michael Rubin memurlarına yeni emirler açıklıyor; Türk savunma sanayisini yasaklayın diyecek kadar pervasız. ABD piyonu Yunanistan Ege’de savaşa hazırlanıyor, adalarda Yıldırım tatbikatına iki gün sonra başlıyor.. ABD, Güney Kıbrıs’ın elinden tutmuş önümüzdeki ay Kıbrıs’ta beraber Gümüş Şahin tatbikatı yapacaklar. Manzara budur. İşte Kemal Kılıçdaroğlu böyle çok boyutlu, çok cepheli ama tek hedefli bir operasyonun askeridir. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir. İşte düşmanın kurşun askeri olmuş Kemal Kılıçdaroğlu.”

‘Kılıçdaroğlu’nun çantasında ABD’nin emirleri var’

Açıklama sırasında maket Kılıçdaroğlu’nun çantasından CHP’li isimlerin Türk ordusuna ve Türkiye’ye düşmanlık besleyen sözleri çıkarıldı. Ünal Çeviköz’ün Mavi Vatan’ı saldırgan ve yayılmacı gören sözleri, Kılıçdaroğlu’nun “PYD’yi terör örgütü görmüyoruz” sözlerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyetini kimyasal silah kullanmakla ve uyuşturucu ticareti yapmakla suçladıkları açıklamalar gösterildi.

Kayahan Çetin, CHP’nin Türkiye’yi hedef alan açıklamalarını işaret ederek “CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk ordusunun kimyasal silah kullandığı iftirasına sarılıyor, meclis gündemine taşıyacağım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu Türk polisini, Emniyet teşkilatını uyuşturucu ticareti yapmakla suçluyor. Cari açık uyuşturucu ticareti yapılarak kapanacakmış. Orduya düşman olur da polise düşmanlık eksik kalır mı? Klasik Amerikan oyununu oynuyor. Uyuşturucu iftirası atıyor, diktatörlük var diyor, meşru değiller diyor. Neden? Amerika gelsin, NATO gelsin, müdahale etsin, bunlar da NATO’nun kurşun askeri olsun diye. Zor görevlerin adamı Kılıçdaroğlu. ABD’nin en zorlu görevlerine aday.” dedi.

“Ait olduğu yere iade etmeye geldik”

Çetin, CHP yönetiminin Türkiye’yi hedef alan konuşmalarına “Alın kuklalarınızı, istediğiniz gibi oynatın. Üzerinde Amerikan bayrağı var. Neden? Çünkü Türk ordusuna düşman olanların taşıyabilecekleri tek bir bayrak vardır: O da Amerika bayrağıdır. YPG’nin, PKK’nın, FETÖ’nün, cümle Türkiye düşmanının efendisi odur.” diyerek yanıt verdi.

“Kılıçdaroğlu'nun selam duracağı askerler Silivri'de”

ABD askeri üniforması giydirdikleri Kılıçdaroğlu’nun maketini gösteren Çetin “İşte düşmanın askeri olmuş Kılıçdaroğlu. senin selam duracağın generaller şimdi Silivri’de! NATO generalleri, FETÖ generalleri, git onlara selam dur. Onları kurtarma planına bağlandın. Git onları alkışla. Senin generallerin onlar, bizim komutanlarımızı diline dolama. Senin Türk ordusunun, Batı Asya’nın şerefli komutanlarıyla işin yok.” dedi.

‘6'lı masanın genel merkezi ABD Büyükelçiliği’

Altılı Masanın adayının ABD’nin adayı olduğunu vurgulayan Kayahan Çetin ABD Büyükelçiliğini göstererek “İşte Altılı Masa’nın Genel Merkezi.” dedi. Altılı Masa’ya seslenerek “Diyar diyar geziyorsunuz, toplanıp duruyorsunuz, Amerika’nın adayı kim olacak diye birbirinizi yiyorsunuz. Hiç kendinizi yormayın. Bir sonraki toplantınızı gelin ABD Büyükelçiliği’nde yapın. Nasıl olsa talimatlar buradan geliyor, hepiniz de kuyruğa giriyorsunuz. İşte Altılı Masa’nın genel merkezi: ABD Büyükelçiliği.” dedi.

“Bu ihanet merkezini terk edin”

Çetin, muhalefet partilerindeki gençlere ve vatandaşlara da seslenerek, “Bu ihanet merkezini terk edin. Bu suça ortak olmayın. Bunların merkezi ABD Büyükelçiliği, emirler oradan geliyor. Türk gençliği, Türk milleti bu ihaneti kabul etmez, etmeyecek. Vatan safında, tam bağımsızlık safında, Atatürk Devrimi’nin safında birleşelim. Amerikan memurlarını, sahiplerinin yanına uğurlayalım. Söz veriyoruz, ilan ediyoruz: Amerika’nın Türkiye’ye diz çöktürme operasyonları, Türk ordusunu karalama operasyonlarının başarılı olma şansı sıfırdır. Bu plana piyonluk edenler Türk milleti duvarına toslayacaklar.” dedi.

Açıklamanın ardından TGB’liler üzerinde ABD bayrağı, FETÖ, PKK, PYD rozetleri bulunan Kemal Kılıçdaroğlu maketini Büyükelçilik önüne bıraktı.