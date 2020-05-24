  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

TFFHGD Kayseri Şube Başkanı Nuri Karahançer’den bayram mesajı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği(TFFHGD) Kayseri Şube Başkanı Nuri Karahançer, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 08:56:17 -
TFFHGD Kayseri Şube Başkanı Nuri Karahançer’den bayram mesajı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği(TFFHGD) Kayseri Şube Başkanı Nuri Karahançer, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Karahançer mesajında, “Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş’ olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu, mutluluğumuzu ve kederlerimizi paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz. Bu mübarek günlerin İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz eder, hepinizin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı