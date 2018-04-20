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TFF'den olaylı derbi açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu saha olayları nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2018 Cuma 02:30
TFF'den olaylı derbi açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında flaş bir açıklama yaptı.

TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmiştir.

Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir.

Maçta yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 02:30
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  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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