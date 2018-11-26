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TFF'den istifa etmişti! Geri döndü

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği görevinden istifa eden Ali Dürüst, kararından vazgeçerek görevine geri döndü.

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:09
TFF'den istifa etmişti! Geri döndü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, görevlerinden istifa etme konusunu bir kez daha değerlendirdiğini ve duygusal bir karar verdiğine kanaat getirip, "TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım" dedi.

Ali Dürüst'ün kamuoyuna yaptığı duyuru şu şekilde: "Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının ardından oluşan gerilim dolu atmosferin ve adımın üzerinde yoğunlaşan baskının neticesinde TFF'deki görevlerimden istifa ettiğimi açıklamıştım.

Ancak olayları serin kanlı biçimde değerlendirip bu kararımı gözden geçirince duygusal bir karar verdiğimin farkına vardım. Benim TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF'ye güvenim tamdır. Bu nedenle istifa kararımdan vazgeçerek TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım. Türk futboluna yeni katkılar yaparak Galatasaray'ın en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum."

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:09
  1. Konya
  2. Ali Dürüst
  3. TFF

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