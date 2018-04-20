TFF'den ilk açıklama geldi!
Son dakika haberi...açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu, maçın tatil edildiğini duyururken derbinin akıbetiyle ilgili kararın önümüzdeki hafta içinde verileceğini bildirdi.20 Nisan 2018 Cuma 08:37
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
" Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmiştir.
Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir.
Maçta yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.
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