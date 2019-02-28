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TFF'de 7 yıllık dönem bitti

Yıldırım Demirören'in 27 Şubat 2012'de başladığı başkanlık görevi 28 Şubat 2019'da sona erdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:03
TFF'de 7 yıllık dönem bitti

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) 7 yıllık Yıldırım Demirören dönemi sona erdi.

Yıldırım Demirören, 27 Şubat 2012'de gerçekleştirilen genel kurulda 229 oyun 221'ini alarak geldiği başkanlık görevinden, 28 Şubat 2019'da ayrıldı.

TFF'nin 41. başkanı olan Demirören, 25 Haziran 2015'te yapılan genel kurulda bir kez daha başkanlığa seçilmişti. Görev süresi bu yılın haziran ayında sona erecek Yıldırım Demirören, başkanlıktan istifasını "İddaa, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum." şeklindeki açıklamasıyla duyurdu.

 

- Demirören döneminde milli takımın performansı

A Milli Takım, Yıldırım Demirören'in başkanlık yaptığı 7 yılda toplam 78 maça çıktı.

Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 yenilgi aldı.

A Milli Takım, 7 yıllık Yıldırım Demirören döneminde 2014 ve 2018 Dünya kupalarına katılma başarısı gösteremedi.

Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteremeyen A Milli Takım, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ise yer aldı.

D Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve Çekya ile yer alan milli takım, grubunu 3 puan ile 3. sırada tamamladı. En iyi 3.'ler arasına giremeyen ay-yıldızlı ekip, turnuvaya grup aşamasında veda etti.

 

- Üç teknik direktörle çalıştı

Yıldırım Demirören başkanlık sürecinde 3 teknik adamla çalıştı. Demirören döneminde, Abdullah Avcı, Fatih Terim ve son olarak Mircea Lucescu milli takımda görev yaptı.

Demirören göreve geldiğinde milli takımın başında olan Abdullah Avcı ile 1,5 yıl çalıştıktan sonra yollarını ayırdı.

Yıldırım Demirören'in başkanlığında ay-yıldızlı ekip Abdullah Avcı ile 18 maç oynadı. Bu maçlarda milli takım 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Avcı'dan sonra A Milli Takımı çalıştıran Fatih Terim, Yıldırım Demirören döneminde yaklaşık 4 yıl milli takımda görev yaptı.

Bu dönemde Terim ile milli takım 23'ü resmi 20'si özel 43 maça çıktı. Ay-yıldızlı takım bu dönemdeki maçlardan, birini hükmen olmak üzere 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 7'sinde de berabere kaldı.

Terim'den sonra A Milli Takım teknik direktörlüğüne 1 Ağustos 2017'de Mircea Lucescu getirildi. 2+1 yıllık anlaşma imzalanan Lucescu'nun sözleşmesi, 11 Şubat 2019'da karşılıklı feshedildi.

Milli takım, Lucescu yönetiminde ise 17 maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip bu dönemde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

 

 

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:03
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